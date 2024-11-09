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Сегодня, 08:45

Тренер «Автодора» рассказал о своей первой зарплате

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Старший тренер «Автодора» Эдуард Рауд в интервью «СЭ» отметил, что считает детских тренеров самыми значимыми персонами в развитии баскетбола.

— Если бы у вас не было поддержки семьи, то вы могли все бросить на раннем этапе?

— Первые полгода у меня была зарплата пять тысяч рублей. Всегда начинаю с этого свои публичные выступления и подчеркиваю, как мне повезло в жизни. Я никогда не думал о деньгах, у меня великолепная мать. У меня была квартира с самого детства. Мне было проще. Но это не говорит о том, что мне не нужно было пахать и прилагать свои усилия. Наоборот, мне нужно было соответствовать ожиданиям мамы. И это был такой драйвовый момент, что я не буду работать в семейном бизнесе, который, возможно, приносил бы больше в плане капитализации, нежели баскетбол. Я добьюсь успеха в другой области.

Честно, я не знаю, что бы я делал, если бы при такой зарплате мне нужно было снимать квартиру, накормить ребенка и так далее. И конечно, здесь я всегда давал совет, что есть коммерческие группы, есть так называемые индивидуальные тренировки. Только не бросайте это дело, если вы его действительно любите. Понимаю, что сложно, поэтому при общении с детскими тренерами всегда говорю, что вы и есть настоящий баскетбол. Профессиональные команды дают заряд и эмоции большому количеству детей, которые приходят в группу, потому что они смотрят баскетбол по телевизору, ходят на него вживую. Они там начинают фанатеть. Ваша же задача — их удержать в группе, и это самое сложное. Это просто колоссальный объем работы. С очень многими детскими тренерами общаюсь до сих пор. Буквально на днях мне звонил тренер, которого я видел всего один раз, и мы проговорили 30 минут. Человек хочет новых знаний, но зашел в тупик, попросил порекомендовать ему литературу, направления, программы. Конечно, я всегда готов помочь.

Ассистент главного тренера &laquo;Автодора&raquo; Эдуард Рауд. Похудеть на 90 кг и мечтать об НБА. Разговор c баскетбольным тренером Эдуардом Раудом

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