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Тренер «Автодора» — о том, как похудел на 90 кг: «Я ходил к психологу, даже скрывать этого не буду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Старший тренер «Автодора» Эдуард Рауд в интервью «СЭ» рассказал о своем преображении. Специалист похудел с 192 кг до 103,5 кг.

— Могли бы рассказать, как проходил этот процесс?

— Во-первых, было обидно слышать такое мнение со стороны (о том, что тренер не может так выглядеть), во-вторых, вопрос напрямую касался моего здоровья. Я был в Уфе. Сложный сезон, совсем не было денег. Поэтому приходилось заедать стресс не самыми качественными продуктами. В итоге для меня сезон закончился раньше, потому что дальше нельзя было работать в таких условиях. После этого началась очень долгая работа по изменению себя. Я ходил к психологу, даже скрывать этого не буду. Полностью изменил рацион питания. Очень помогла поддержка близких людей (особенно матери, которая очень важна в моей жизни, отца я потерял рано), потому что были по-настоящему сложные моменты. Выравнивание гормонов, блокиратор калорий. Чего только не было!

Я очень быстро скинул первые 30 кг, и на этом можно было остановиться, но дальше уже пошел кураж, спортивный интерес. Тренер по физподготовке Евгений Калинин, с которым мы очень продуктивно работали в нескольких клубах, составил мне специальную программу. У меня было пять тренировок в неделю. Тренажерный зал, двигательная активность. В день я проходил по 35-40 тысяч шагов. Люблю ходить, поэтому это давалось довольно легко. И когда я сбросил уже 50-60 кг, то у меня вообще многое изменилось в голове. Выстроились четкие шаги по тому, чего я хочу в жизни.

Еще за эту трансформацию хочу поблагодарить своих агентов Вадима Михалевского и Обрада Фимича. Они часто мне напоминали про внешний вид. Сейчас я шучу, за каждый сброшенный килограмм хочу плюс один процент к зарплате. (Смеется.)

— Давайте зафиксируем, какой у вас был максимальный вес и сколько он сейчас?

— Мой максимальный вес составлял 192 кг, сейчас — 103,5 кг. Задача — держать эту сотку, но важно еще и обрасти мышцами, а это нелегко. Невозможно переносить тяжелые физические нагрузки и при этом интенсивно работать. Сейчас я тренируюсь два-три раза в неделю, но иногда бывают периоды, когда на протяжении месяца всего четыре-пять раз оказываюсь в тренажерном зале. Много обязанностей, и все-таки и дома еще надо успевать появляться. Летом у меня будет свадьба. Поэтому в жизни сейчас действительно много изменений, меняется и осознание баскетбола.

Ассистент главного тренера &laquo;Автодора&raquo; Эдуард Рауд. Похудеть на 90 кг и мечтать об НБА. Разговор c баскетбольным тренером Эдуардом Раудом

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