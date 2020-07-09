Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис доволен трасфером форварда Торнике Шенгелия в клуб. По словам специалиста, красно-синие давно следили за грузинским баскетболистом. Шенгелия подписал с ЦСКА контракт на три года.

— Думаю, мы сделали отличный ход, потому хочу поздравить клуб, Андрея Ватутина, наших владельцев из «Норникеля», — цитирует сайт ЦСКА Итудиса. — Также поздравляю Токо, потому что он выказал ОГРОМНОЕ — заглавными буквами — желание играть за ЦСКА. Мы следили за ним на протяжении многих лет и, в конце концов, совершили этот трансфер. Надеюсь, что Токо вместе с остальными игроками поможет нам остаться в числе сильнейших команд европейского баскетбола. Он универсальный игрок с большим желанием бороться, и сейчас он находится в возрасте расцвета. Потому официально говорю Токо «добро пожаловать» и желаю, чтобы его настрой и мастерство оправдали наши ожидания. Знаю, что болельщики рады видеть Шенгелию в нашем составе. Думаю, они видят настрой клуба на создание побеждающей команды и продолжат поддерживать нас, все больше заполнять трибуны, если позволит ситуация.