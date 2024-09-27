Джекири: «Своими действиями Аврамович добавляет энергии команде»

Центровой ЦСКА Тони Джекири прокомментировал подписание клубом защитника Алекса Аврамовича.

«Аврамович — отличный игрок. Здорово, что он присоединился к ЦСКА. Своими действиями он добавляет энергии команде. Все ребята стараются снабжать его мячами, а дальше он уже делает свое дело», — цитирует Legalbet Джекири.

29-летний серб перешел в ЦСКА летом 2024 года из белградского «Партизана», подписав контракт на два сезона.