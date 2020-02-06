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Томас Робинсон вернулся в «Химки». Форвард подписал контракт на месяц

18:14
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Тяжелый форвард Томас Эрл Робинсон, который ранее выступал за «Химки» в сезоне-2017/2018, подписал контракт с российским клубом. Соглашение рассчитано на 1 месяц с возможностью продления до конца сезона, сообщает официальный сайт «Химок».

- Мы ищем игроков на позицию четвертого-пятого номера, и Робинсон должен нам помочь, — заявил главный тренер команды Римас Куртинайтис. - Это «большой» игрок, а в связи с потерями Гилла и Эванса нам очень нужен баскетболист такого плана. Пока мы подписываем его на месяц и посмотрим, что он может, так как не знаем, в какой форме он находится. Все же Робинсон не играет с декабря, когда уехал из Китая. Это риск, но принимать меры нужно сейчас.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2020/february/4425/

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