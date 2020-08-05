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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Тимофей Якушин стал новичком «Енисея»

11:43
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Российский защитник Тимофей Якушин будет выступать за «Енисей» в сезоне-2020/21, сообщает сайт клуба из Красноярска.

Игрок имеет опыт выступления в составах сборных России U-16, U-18 и U-20 на чемпионате Европы.

В декабре Якушин перешел в «Парму». За пермскую команду он провел всего один матч против «Нижнего Новгорода» в рамках Единой лиги ВТБ, набрав 2 очка, 1 подбор и 1 передачу за 5 минут игрового времени.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5092

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