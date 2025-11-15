Баскетбол
Сегодня, 16:50

Мозгов о подписании Шведа в УНИКС: «Желаю скорее набрать игровую форму и влиться в коллектив»

Артем Бухаев
Корреспондент

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание защитника Алексея Шведа в УНИКС.

«Долгих спортивных лет Лехе уже не пожелаешь, они уже долгие (улыбается). Хочется пожелать поскорее набрать игровую форму, влиться в коллектив. Долго не подписывал контракт? Со стороны кажется, что так просто — взял и подписал контракт. Но есть много подводных камней. Решение, которое он принимает, не полностью связано с баскетболом. Был на его месте, когда уезжал в Америку, когда возвращался в Россию. Когда есть семья и дети, иногда задумываешься, как быть. Леха уже поиграл, это непростое решение», — сказал Мозгов «СЭ».

4 ноября УНИКС объявил о подписании контракта со Шведом. Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на два месяца.

Швед является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.

БК УНИКС
Алексей Швед
Тимофей Мозгов
