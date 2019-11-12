Центровой «Химок» Тимофей Мозгов высказал мнение по поводу скандала с хоккеистом «Питтсбурга» Евгением Малкиным. Выяснилось, что у российского форварда есть паспорт гражданина США.

— Недавно прогремел скандал с Евгением Малкиным, который выступает в США и, как оказалось, даже имеет паспорт этой страны, но политические заявления тоже делал. Как восприняли произошедшее, если следили, и вообще не думали ли сами гражданство получить?

— Малкин, как понимаю, все-таки не депутат и не госслужащий, так что при чем тут политика? Со вторым паспортом действительно удобнее. Но у меня такой цели не было. Я прожил там девять лет, у меня ребенок там родился, ходил в садик, учился. Америка — часть моей жизни, хотел я этого или нет. Я могу понять других спортсменов в этом смысле. Помните, когда Андрей Кириленко получил второе гражданство? На него тоже чан дерьма вылили, мол, предатель, будет за Америку играть, Россия ему не нужна... Я знаю Андрея и могу сказать, это было точно не для того, чтобы предать Россию. Что касается меня, паспорта я не имею, но есть грин-карта и вид на жительство, мы летаем в Канаду, и в безвизовом режиме это намного легче. Тем более сейчас при усложненных отношениях получить визу тяжело, сроки ожидания зашкаливают. (Дмитрий Кузнецов, Петр Григоренко)

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