Тимофей Мозгов: «Баранов на дороге хватает везде, но в России их больше, чем в США»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о проблемах вождения в США и России. Баскетболист вернулся в Россию в этом году, а до этого девять лет играл в НБА.

— Вы сравнили пробки в США и в России. Расскажите про культуру вождения. Где было сложнее водить?

— Баранов на дороге хватает везде, но в России их все-таки побольше. Однако у нас они, по крайней мере, умеют водить или хотя бы делают вид. В Америке же большинство людей не понимают, что происходит на дороге. Там, в отличие от России если люди подрезают, то делают это не со зла, а из-за глупости и неопытности. (Дмитрий Кузнецов, Петр Григоренко)

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