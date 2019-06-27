Тимма подписал двухлетний контракт с "Химками"

"Химки" объявил о подписании контракта с форвардом Янисом Тиммой.

С 26-летним баскетболистом заключено двухлетнее соглашение, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

– Я очень рад, что продолжу карьеру в "Химках", где чувствую себя уютно и хорошо. Здесь игроки, тренеры, менеджмент, болельщики – это одна семья – цитирует Тимму пресс-служба клуба. – Цели у "Химок" на следующий год только самые высокие. Мы хотим пробиться в "Финал четырех" Евролиги. А в самых ближайших планах у меня – вылечить палец и начать тренироваться.

В концовке сезона 2018/19 латвиец выступал за "Химки" на правах аренды. 26 июня Тимма официально покинул "Олимпиакос".

​В сезоне 2018-19 Янис Тимма провел в Единой лиге ВТБ 13 игр, его средние показатели составили 16 очков и 3,5 подбора за 25 минут.