Тарасова - о Матче звезд Единой лиги ВТБ: "Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об опыте в качестве судьи на матче звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу. Напомним, что команда "Звезды мира" одержала победу над командой "Звезды России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ - 118:115.
- Сегодня поработала судьей на матче всех Звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу между Звездами России и Звездами Мира. Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности, - написала Тарасова в своем Инстаграме.
Сегодня поработала судьей на Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу между Звездами России и Звездами Мира. Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности😁 - то у Урганта борьбу комментировала. Кстати, с Ваней встретились и здесь...#втбарена#матчвсехзвездединойлигивтб #баскетбол#фигурное_катание #иванургант