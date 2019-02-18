Тарасова - о Матче звезд Единой лиги ВТБ: "Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об опыте в качестве судьи на матче звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу. Напомним, что команда "Звезды мира" одержала победу над командой "Звезды России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ - 118:115.

- Сегодня поработала судьей на матче всех Звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу между Звездами России и Звездами Мира. Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности, - написала Тарасова в своем Инстаграме.

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