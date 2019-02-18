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Тарасова - о Матче звезд Единой лиги ВТБ: "Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности"

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об опыте в качестве судьи на матче звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу. Напомним, что команда "Звезды мира" одержала победу над командой "Звезды России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ - 118:115. 

- Сегодня поработала судьей на матче всех Звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу между Звездами России и Звездами Мира. Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности, - написала Тарасова в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня поработала судьей на Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ по баскетболу между Звездами России и Звездами Мира. Пришлось почитать баскетбольные правила. Осваиваю смежные специальности😁 - то у Урганта борьбу комментировала. Кстати, с Ваней встретились и здесь...#втбарена#матчвсехзвездединойлигивтб #баскетбол#фигурное_катание #иванургант

Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 17 Фев 2019 в 10:08 PST

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