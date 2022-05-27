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Сегодня, 14:44

Тараканов объяснил, за счет чего «Зенит» способен обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

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Олимпийский чемпион в составе сборной России Сергей Тараканов рассказал, за счет чего «Зенит» способен победить ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. На данный момент ЦСКА ведет в серии (2-1).

«Рецепт игры с армейцами очевиден: строгие действия в обороне, доминирование на подборах, точные дальние броски. Проблема заключалась в том, что лидеры «Зенита» никак не могли наступить на горло собственной песне и подчиниться тактической схеме. Но вот в последнем матче питерцам сделать это удалось. Лойд и Мики очень долго ломали себя, и все-таки смогли приблизиться к тому, что требовали от них тренеры. Сергей Карасев сделал это чуть раньше», — цитирует «Betonmobile.ru» Сергея Тараканова.

Олимпийский чемпион на Играх в Сеуле 1988 года Сергей Тараканов выступал за ЦСКА с 1979-й по 1990-й год, а также был капитаном баскетбольного клуба.

4-й матч финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/sergey-tarakanov-basketbolistyi-zenita-nashli-protivoyadie-igre-tsska
БК Зенит
БК ЦСКА
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