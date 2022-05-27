Тараканов объяснил, за счет чего «Зенит» способен обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Олимпийский чемпион в составе сборной России Сергей Тараканов рассказал, за счет чего «Зенит» способен победить ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. На данный момент ЦСКА ведет в серии (2-1).

«Рецепт игры с армейцами очевиден: строгие действия в обороне, доминирование на подборах, точные дальние броски. Проблема заключалась в том, что лидеры «Зенита» никак не могли наступить на горло собственной песне и подчиниться тактической схеме. Но вот в последнем матче питерцам сделать это удалось. Лойд и Мики очень долго ломали себя, и все-таки смогли приблизиться к тому, что требовали от них тренеры. Сергей Карасев сделал это чуть раньше», — цитирует «Betonmobile.ru» Сергея Тараканова.

Олимпийский чемпион на Играх в Сеуле 1988 года Сергей Тараканов выступал за ЦСКА с 1979-й по 1990-й год, а также был капитаном баскетбольного клуба.

4-й матч финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.