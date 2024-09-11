Суперкубок Единой лиги ВТБ: участники и расписание матчей турнира
4-й розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024 пройдет с 11 по 14 сентября. Турнир состоится на «ВТБ Арене» в Москве.
В Суперкубке примут участие четыре сильнейших клуба по итогам прошлого сезона, а также две зарубежные команды: ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», действующий чемпион Адриатической лиги «Црвена Звезда» (Сербия) и клуб — участник Еврокубка «Бешикташ» (Турция).
Расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ
11 сентября, среда
17.00. УНИКС — «Бешикташ»
20.00. ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
12 сентября, четверг
17.00. «Зенит» — «Бешикташ»
20.00. ЦСКА — «Црвена Звезда»
13 сентября, пятница
17.00. «Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда»
20.00. УНИКС — «Зенит»
14 сентября, суббота
13.00. Матч за 5-е место
16.00. Матч за 3-е место
19.00. Финал
Время начала — московское.
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