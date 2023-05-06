Суд арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Пресненский суд Москвы арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант арестован на два месяца. Он был задержан в аэропорту Жуковский и пытался покинуть РФ.

5 мая Пресненский суд арестовал троих соучастников избиения спортсмена, среди которых несовершеннолетний. Как полагает следствие, их действия не привели к тяжким последствиям для здоровья Шведа, а потому они обвиняются только в хулиганстве. Тяжелую травму баскетболисту нанес водитель одного из троих обвиняемых — Юсуф Мирашуров. Поэтому он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 2 мая баскетболиста избили у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.