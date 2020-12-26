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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Стрелниекс и Умрихин пропустят матч с УНИКСом

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Разыгрывающий ЦСКА Юрий Умрихин и защитник Янис Стрелниекс пропустят матч Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба армейцев.

О повреждениях никаких сообщений нет, известно лишь, что такое решение принял тренерский штаб.

Матч УНИКС — ЦСКА начнется в 13.00 (мск).

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