Стрелниекс и Умрихин пропустят матч с УНИКСом

Разыгрывающий ЦСКА Юрий Умрихин и защитник Янис Стрелниекс пропустят матч Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба армейцев.

О повреждениях никаких сообщений нет, известно лишь, что такое решение принял тренерский штаб.

Матч УНИКС — ЦСКА начнется в 13.00 (мск).