Стрелниекс и Умрихин пропустят матч с УНИКСом
Разыгрывающий ЦСКА Юрий Умрихин и защитник Янис Стрелниекс пропустят матч Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба армейцев.
О повреждениях никаких сообщений нет, известно лишь, что такое решение принял тренерский штаб.
Матч УНИКС — ЦСКА начнется в 13.00 (мск).
Янис Стрелниекс и Юрий Умрихин вне заявки на игру с @unicsbasket по решению тренерского штаба.#CSKAbasket— CSKA Moscow (@cskabasket) December 26, 2020
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