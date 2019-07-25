Защитник Иван Стребков продлил контракт с "Нижним Новгородом", сообщает официальный сайт российской команды. Новое соглашение с 27-летним баскетболистом рассчитано на два сезона.

Стребков выступает за "Нижний Новгород" с лета 2015-го. В сезоне 2016-2017 защитник был признан MVP игровой недели в Еврокубке. В матче против литовского "Литкабелиса" он отметился 31 очком, 2 подборами, 4 передачами и 36 баллами за эффективность действий.

​В прошедшем сезоне Стребков обновил свой личный рекорд в Единой Лиге ВТБ: по итогам встречи с "Астаной" он набрал 25 очков (8 из 14 двухочковых), 9 передач, 3 подбора и отметился 28 баллами за эффективность действий.