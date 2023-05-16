Еремин: «УНИКС — лучшая команда, и это не обсуждается»

Бывший главный тренер УНИКСа Станислав Еремин высказался о победе казанцев в финальной серии над «Локомотив-Кубань» (98:89, 4-1) в Единой Лиги ВТБ.

«Такие финальные матчи всегда тяжелые. Мы заслужили победу 25-летним трудом и сегодняшним сезоном. Игра была сложная, но УНИКС с самого начала сделали разницу за счёт хорошей защиты. Вначале второй половины был очень трудный момент, когда соперник завладел инициативой, но мы справились! Мы выстояли, закончили игру на мажорной ноте, УНИКС заслуженно победил, они лучшие в этом сезоне. Сегодняшний УНИКС стал чемпионом, лучшая команда, и это не обсуждается. Я думаю, по духу, самоотдаче и работоспособностью — это одна из лучших команд за свои годы», — сказал Еремин Metaratings.ru.

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.