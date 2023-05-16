Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

16 мая, 23:11

Еремин: «УНИКС — лучшая команда, и это не обсуждается»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер УНИКСа Станислав Еремин высказался о победе казанцев в финальной серии над «Локомотив-Кубань» (98:89, 4-1) в Единой Лиги ВТБ.

«Такие финальные матчи всегда тяжелые. Мы заслужили победу 25-летним трудом и сегодняшним сезоном. Игра была сложная, но УНИКС с самого начала сделали разницу за счёт хорошей защиты. Вначале второй половины был очень трудный момент, когда соперник завладел инициативой, но мы справились! Мы выстояли, закончили игру на мажорной ноте, УНИКС заслуженно победил, они лучшие в этом сезоне. Сегодняшний УНИКС стал чемпионом, лучшая команда, и это не обсуждается. Я думаю, по духу, самоотдаче и работоспособностью — это одна из лучших команд за свои годы», — сказал Еремин Metaratings.ru.

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.

Источник: Metaratings
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Станислав Еремин
3
0
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник УНИКСа Димитриевич: «Атмосфера на пятом матче была топ. Мы не могли проиграть с такой поддержкой»

Перасович о победе УНИКСа: «Это огромное достижение. Надеюсь, удастся повторить его в будущем»
Новости
RSS RSS
Все новости