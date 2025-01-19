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Еремин: «Швед — яркий игрок, но пока непонятно, насколько он готов помогать «Зениту»

Даниил Аршавский
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Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Еремин поделился мнением о переходе защитника Алексея Шведа в «Зенит».

«Швед — яркий игрок, его возвращение в лигу привлечет интерес, но пока непонятно, насколько он готов помогать «Зениту». Это специфический игрок, который требует, чтобы команда отталкивалась от его игры, но в «Зените» уже есть лидеры, команда провела половину сезона, и теперь главному тренеру надо думать, как уместить их на площадке вместе со Шведом», — цитирует Еремина ТАСС.

18 января БК «Зенит» официально объявил о подписании контракта со Шведом до конца сезона-2024/25. 7 декабря 2024 года защитник покинул китайский «Шаньси», за который он играл с сезона-2023/24.

В Единой лиге ВТБ 36-летний россиянин выступал за ЦСКА (2008-2012, 2021-2023) а также за «Химки» (2015-2021). Швед четырежды становился чемпионом России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12), а также победителем Евролиги (2007/08) и Единой лиги ВТБ (2011/12) в составе ЦСКА. В составе «Химок» защитника признавали MVP и лучшим бомбардиром Еврокубка (2016/17) и Евролиги (2017/18, 2020/21).

Источник: ТАСС
Баскетбол
БК Зенит
Алексей Швед
Станислав Еремин
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