Стали известны причины расставания «Автодора» с Кайлом Винэлезом

По информации «СЭ», причины отчисления Кайла Винэлеза из «Автодора» — отсутствие желания баскетболиста играть в защите и непростой характер.

За три месяца тренерский штаб саратовского клуба так и не смог достучаться до разыгрывающего из Пуэрто-Рико.

Кайл набирал по 20 очков, но через него забивали гораздо больше («-14» с ЦСКА, «-10» с МБА). Как только он получил травму, результаты команды пошли вверх. Сейчас агент игрока активно предлагает его другим клубам Единой лиги ВТБ.

В шести матчах за «Автодор» Винэлез в среднем набирал 20,5 очка, 5,8 передачи и 2,2 подбора.