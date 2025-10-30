30 октября 2025, 13:00

Федоров — о ярком старте Амосова в «Реале»: «Ждем его скорейшего дебюта в основе»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Спортивный директор БК «Самара» Андрей Федоров в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры воспитанника самарского клуба Егора Амосова в молодежке мадридского «Реала». В последнем матче Liga U форвард набрал 42 очка.

«Егор очень результативен. Ждем его скорейшего дебюта в основе. В «Самаре» у него осталось много друзей, людей, с кем он играл. Так что к нему в нашем клубе особое отношение. Уезжая, он оставил напутствие, которое я повесил в рамку в своем кабинете. Там автограф Егора и написано, что из «Самары» можно уехать в «Реал». Его мама, дедушка остались в Самаре. Передаем через них привет Егору», — сказал Федоров.

Амосов подписал контракт с «Реалом» по схеме «1+1».

Егор Амосов и&nbsp;Андрей Федоров.«Повесил в рамку слова Амосова: «Из «Самары» можно уехать в «Реал». Интервью Андрея Федорова
