Спеллмен — о переезде в Россию: «Большая привилегия — пожить в Санкт-Петербурге»

Форвард «Зенита» Омари Спеллмен в интервью «СЭ» назвал игрока сине-бело-голубых с самым забавным английским.

— Как идет ваша адаптация в команде, в чемпионате, в новом городе?

— Мне все нравится в «Зените», здесь мои младшие братья. (Смеется.) Санкт-Петербург — великий город с невероятной историей. Большая привилегия здесь пожить.

— Кто ваш самый близкий друг в команде?

— Ксавьер Мун.

— У кого самый смешной английский из российских игроков?

— Зора, однозначно (речь про Георгия Жбанова. — Прим. «СЭ»).

— Ваше любимое слово на русском?

— «Спасибо».

— Уже пробовали русскую кухню?

— Пока не пробовал, но, естественно, я это сделаю. У меня еще достаточно времени.