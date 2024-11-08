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Сегодня, 14:30

Спеллмен — о переезде в Россию: «Большая привилегия — пожить в Санкт-Петербурге»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Омари Спеллмен в интервью «СЭ» назвал игрока сине-бело-голубых с самым забавным английским.

— Как идет ваша адаптация в команде, в чемпионате, в новом городе?

— Мне все нравится в «Зените», здесь мои младшие братья. (Смеется.) Санкт-Петербург — великий город с невероятной историей. Большая привилегия здесь пожить.

— Кто ваш самый близкий друг в команде?

— Ксавьер Мун.

— У кого самый смешной английский из российских игроков?

— Зора, однозначно (речь про Георгия Жбанова. — Прим. «СЭ»).

— Ваше любимое слово на русском?

— «Спасибо».

— Уже пробовали русскую кухню?

— Пока не пробовал, но, естественно, я это сделаю. У меня еще достаточно времени.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Омари Спеллмен (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Енисея&raquo;. «Что бы я добавил в свой арсенал? Бросок с отклонением как у Новицки». Первое интервью Спеллмена

Баскетбол
БК Зенит
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