Спеллмен — о переезде в Россию: «Большая привилегия — пожить в Санкт-Петербурге»
Форвард «Зенита» Омари Спеллмен в интервью «СЭ» назвал игрока сине-бело-голубых с самым забавным английским.
— Как идет ваша адаптация в команде, в чемпионате, в новом городе?
— Мне все нравится в «Зените», здесь мои младшие братья. (Смеется.) Санкт-Петербург — великий город с невероятной историей. Большая привилегия здесь пожить.
— Кто ваш самый близкий друг в команде?
— Ксавьер Мун.
— У кого самый смешной английский из российских игроков?
— Зора, однозначно (речь про Георгия Жбанова. — Прим. «СЭ»).
— Ваше любимое слово на русском?
— «Спасибо».
— Уже пробовали русскую кухню?
— Пока не пробовал, но, естественно, я это сделаю. У меня еще достаточно времени.
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