Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:00

Спеллмен — о целях «Зенита»: «Мы нацелены только на то, чтобы завоевать чемпионство»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Зенита» Омари Спеллмен в интервью «СЭ» рассказал, почему решил выступать за сборную Ливана.

Экс-игрок «Голден Стэйт» является уроженцем Кливленда (США).

— Вы выбрали играть за сборную Ливана. Могли бы объяснить?

— Я всегда мечтал играть на уровне национальных сборных, очень счастлив, что в Ливане мне дали такую возможность. Очень горд быть частью этой культуры, частью этой страны. Там живут прекрасные люди, которые многое для меня сделали. Представлять их на международной арене — большая ответственность.

— В матче с «Енисеем» вы одержали пятую победу подряд и сравнялись с лидирующим ЦСКА (по 11 побед, у армейцев есть матч в запасе). Как думаете, команде реально одержать победу в регулярке?

— Слушайте, я ставлю более глобальные цели. Я думаю, что у нас отличные шансы стать чемпионами в этом сезоне. У нас подобралась очень хорошая, дружная команда. Все ребята с чемпионским характером, голодные до большим побед. Мы нацелены только на то, чтобы завоевать первое место. Наше руководство здорово поддерживает нас, и это очень важный момент.

— Как бы охарактеризовали болельщиков «Зенита»? Они отличаются от фанатов ваших прежних клубов?

— Они очень шумные, поддерживают нас очень круто и постоянно. Продолжайте в том же духе, ребята.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Омари Спеллмен (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Енисея&raquo;. «Что бы я добавил в свой арсенал? Бросок с отклонением как у Новицки». Первое интервью Спеллмена

Баскетбол
ФК Зенит
Читайте также
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
Перед дуэлью с Дзюбой Станкович лишился лидеров. Что происходит в «Спартаке» накануне матча с «Акроном»
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спеллмен поделился мнением об уровне Лиги ВТБ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости