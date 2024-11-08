Спеллмен — о целях «Зенита»: «Мы нацелены только на то, чтобы завоевать чемпионство»

Форвард «Зенита» Омари Спеллмен в интервью «СЭ» рассказал, почему решил выступать за сборную Ливана.

Экс-игрок «Голден Стэйт» является уроженцем Кливленда (США).

— Вы выбрали играть за сборную Ливана. Могли бы объяснить?

— Я всегда мечтал играть на уровне национальных сборных, очень счастлив, что в Ливане мне дали такую возможность. Очень горд быть частью этой культуры, частью этой страны. Там живут прекрасные люди, которые многое для меня сделали. Представлять их на международной арене — большая ответственность.

— В матче с «Енисеем» вы одержали пятую победу подряд и сравнялись с лидирующим ЦСКА (по 11 побед, у армейцев есть матч в запасе). Как думаете, команде реально одержать победу в регулярке?

— Слушайте, я ставлю более глобальные цели. Я думаю, что у нас отличные шансы стать чемпионами в этом сезоне. У нас подобралась очень хорошая, дружная команда. Все ребята с чемпионским характером, голодные до большим побед. Мы нацелены только на то, чтобы завоевать первое место. Наше руководство здорово поддерживает нас, и это очень важный момент.

— Как бы охарактеризовали болельщиков «Зенита»? Они отличаются от фанатов ваших прежних клубов?

— Они очень шумные, поддерживают нас очень круто и постоянно. Продолжайте в том же духе, ребята.