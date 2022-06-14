Совет Единой лиги ВТБ внес изменения в систему проведения чемпионата

14 июня на заседании Совета Единой лиги ВТБ были утверждены изменения в формате турнира в сезоне-2022/23.

Как сообщает официальный сайт турнира, регулярный чемпионат будет разделен на 2 этапа. На первом этапе 12 команд сыграют 2 круга, после которого команды поделятся на 2 группы — группа А, команды, занявшие 1-6 места, и группа Б, команды, занявшие 7-12 места. На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще 2 круга.

По итогам регулярного сезона будут определены 8 лучших команд Лиги. В чемпионате-2022/23 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная — до 4 побед.

Также в предстоящем сезоне в лиге будут выступать 12 клубов. Состав участников пополнили два новых клуба: московский МБА и «Самара». Они заняли места эстонского «Калева» и польской «Зелена Гуры», которые покинули турнир.