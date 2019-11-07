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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Совет Единой лиги ВТБ утвердил изменение регламента по замене травмированного легионера

17:55
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Совет Единой лиги ВТБ утвердил изменение регламента в вопросе замены травмированного легионера. До этого каждый клуб Единой лиги ВТБ мог иметь в заявке не более восьми легионеров без возможности замены.

— Получив официальные письма от клубов, лига, руководствуясь уставом, провела голосование среди членов совета, — заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью ТАСС. — В итоге большинством голосов принято изменение в регламенте. С завтрашнего дня клубы смогут заявить на место травмированного игрока с лицензией категории «F» игрока с лицензией категории «F/E».

Еще раз отмечу, что количество легионеров в заявке клубов на сезон и на матч не увеличивается.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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