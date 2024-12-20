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Сегодня, 18:20

Соколовский: «Самара» рассматривала кандидатуру Коновалова в качестве главного тренера еще в 2022 году»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Борис Соколовский, главный тренера БК «Самара» по резерву в комментарии «СЭ» рассказал о вероятных перестановках в тренерском штабе самарцев в Лиге ВТБ.

— Пошли разговоры, что Дражен Анзулович покидает пост наставника БК «Самары». Можете что-то сказать об этом?

— Знаю, что Камо Сергеевич (Погосян, генеральный директор клуба. — Прим. «СЭ») обсуждал это с Анзуловичем. Дело в том, что это не отставка из-за спортивных результатов, а вынужденное действие в связи с финансово-экономической ситуацией клуба. Дражен — тренер европейского уровня, уверен, что он будет востребован.

К сожалению, не смогу присутствовать на игре с «Пармой» в субботу, 21 декабря (последний матч самарцев в этом календарном году), поэтому дистанционно хотел бы выразить слова благодарности хорватскому тренеру за проделанную работу в БК «Самаре».

— «Самару» возглавит Владислав Коновалов, входящий в штаб Анзуловича?

— Объявление таких новостей я бы оставил руководству клуба. Могу лишь сказать, что это было бы верным решением. Раскрою секрет, еще в 2022 году, когда «Самару» приняли в Лигу ВТБ, клуб рассматривал кандидатуру Коновалова в качестве главного тренера. Владислав в 1992 году переехал в Самару из Казахстана, его семья давно здесь живет. Поэтому его можно смело назвать коренным самарцем. Знаю его по совместной работе в «Красных Крыльях». Это работоспособный специалист, с прекрасными человеческими качествами.

Почему бы я рекомендовал Коновалова? Он прошел хорошую школу тразита. Подготовки молодых игроков и заходу их в команду Лиги ВТБ. Он делал это на протяжении шести лет в «Автодоре». Плюс он работал в команде саратовцев в Лиге ВТБ и в качестве главного тренера, и помощника. И вообще тот факт, что он продержался семь лет в системе покойного Владимира Родионоа уже говорит о том, что этот человек настоящий профессионал. Я за него горой. Если бы у нас даже были «жирные» годы, то я бы приветствовал это решение.

Коновалов работает в штабе «Самары» на протяжении 3 сезонов (в роли ассистента Сергея Базаревича и Анзуловича).

Баскетбол
БК Самара
Борис Соколовский
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