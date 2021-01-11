СМИ: «Зенит» будет искать тяжелого форварда или центрового

Форвард «Зенита» Алекс Пойтресс получил травму в матче Единой лиги ВТБ против «Атводора» (97:71) и выбыл примерно на полтора месяца. Поэтому команда Хави Паскуаля нуждается в усилении и выходит на рынок в поиске тяжелого форварда или центрового, сообщает SDNA.

Одним из возможных кандидатов в команду называется бывший форвард «Маккаби» Квинси Эйси.

Напомним, Эйси известен выступлениями в НБА. В сильнейшей лиге мира он провел семь сезонов, выступая в составе «Торонто», «Сакраменто», «Нью-Йорка», «Далласа», «Бруклина» и «Финикса».