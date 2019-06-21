СМИ: Паскуаль - основной претендент на пост главного тренера "Локомотива"

Новым главным тренером "Локомотива" может стать Ксавьер Паскуаль, сообщают "Известия".

По данным источника, 46-летний испанец, оставшийся без работы в декабре 2018 года после увольнения из "Панатинаикоса", является основным претендентом на пост главного тренера. Также руководство клуба ведет переговоры с сербом Александаром Джикичем, итальянцем Лукой Банки и литовцем Йонасом Казлаускасом.

— Да, у "Локомотива" будет тренер иностранец, — сказал президент клуба Андрей Ведищев. — Сейчас мы ведем переговоры с несколькими кандидатами. Это опытные специалисты, имеющие за плечами победы и способные развивать клубную структуру. Фамилии пока называть не могу.