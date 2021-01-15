СМИ назвали возможного сменщика Куртинайтиса на должности тренера «Химок»

Серб Александар Трифунович может стать исполняющим обязанности главного тренера «Химок», сообщает инсайдер Арале Вайсберг.

По данным источника, нынешний настаник подмосковного клуба Римас Куртинайтис будет уволен в ближайшее время. На данный момент Трифунович работает помощником Куртинайтиса.

Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли пять матчей и потерпели пять поражений.