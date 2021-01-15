Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

СМИ назвали возможного сменщика Куртинайтиса на должности тренера «Химок»

16:35
Теги:

Серб Александар Трифунович может стать исполняющим обязанности главного тренера «Химок», сообщает инсайдер Арале Вайсберг.

По данным источника, нынешний настаник подмосковного клуба Римас Куртинайтис будет уволен в ближайшее время. На данный момент Трифунович работает помощником Куртинайтиса.

Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли пять матчей и потерпели пять поражений.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир