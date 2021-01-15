СМИ назвали возможного сменщика Куртинайтиса на должности тренера «Химок»
16:35
Серб Александар Трифунович может стать исполняющим обязанности главного тренера «Химок», сообщает инсайдер Арале Вайсберг.
По данным источника, нынешний настаник подмосковного клуба Римас Куртинайтис будет уволен в ближайшее время. На данный момент Трифунович работает помощником Куртинайтиса.
Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли пять матчей и потерпели пять поражений.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю