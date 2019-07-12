СМИ: "Химки" достигли устной договоренности о подписании контракта с Мозговым

"Химки" достигли устной договоренности о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым, информирует Eurohoops. Сообщается, что у игрока нет подходящих ему предложений от клубов НБА и он готов вернуться в российский клуб.

Ранее Мозгов был отчислен из состава "Орландо". Он пропустил весь прошедший сезон из-за травмы колена. В 2016 году он подписал четырехлетний контракт на 64 миллиона. Мозгов в составе "Кливленда" стал чемпионом НБА.

Мозгов уже выступал за "Химки" до перехода в НБА (2006-10).