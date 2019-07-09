Скрабб покинул "Зенит"

"Зенит" принял решение не продлевать контракт с защитником Филипом Скраббом, cообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Скрабб выступал за питерскую команду в сезоне-2018/19. В матчах Единой лиги ВТБ защитник в среднем набирал 9,7 очка и совершал 2 подбора. В Кубке Европы он сыграл 16 матчей, набирая в среднем 11,7 очка, а также делая 2,6 подбора и 3,1 передачи за игру. ​

Ранее "Зенит" заключил двухлетний контракт с форвардом Тимом Абромайтисом.