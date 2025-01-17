Скончался Валерий Колесников, проработавший в УНИКСе более 30 лет

Бывший начальник команды УНИКСа Валерий Колесников умер на 71-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.

Колесников ушел из жизни в четверг, 16 января.

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела. Покойтесь с миром, Валерий Александрович!» — говорится в сообщении.

Колесников проработал в казанском клубе более 30 лет — с 1994 года до конца жизни. Он занимал пост начальника команды и спортивного директора УНИКС-2.