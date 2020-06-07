Скаут ЦСКА вспомнил легионера, который выделялся своим профессионализмом

Скаут ЦСКА Денис Годлевский выделил игрока, который удивил его своим профессионализмом.

— Нандо Де Коло. Это человек, для которого не было ни одной проходной игры, ни одной проходной тренировки, — приводит слова Годлевского «Известия». — Неважно, с какой командой мы играем, — француз всегда был готов на 100 процентов.

Он 24 часа находится в режиме профи — этому надо учиться молодым игрокам, которым повезло быть рядом с ним. Он знал, что хочет делать на утренней, вечерней тренировке, между занятиями. Досконально знал свою рутину и не испытывал никаких лишних эмоций, которые могут помешать делу.