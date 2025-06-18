Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

18 июня 2025, 11:27

Швед рассказал, что мог умереть после группового избиения в 2023 году

Алина Савинова
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед рассказал о последствиях нападения, которое было на него совершено весной 2023 года возле ресторана в центре Москвы.

После инцидента баскетболист был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

«Много уже рассказывал, что они снимали на видео, смеялись. В итоге было разбирательство, их на следующий день задержали. Потом отпустили через 1,5 месяца. Один водитель, который меня ударил, сидел меньше, чем обсуждалось», — сказал Швед на YouTube-канале Smol Talk.

По словам спортсмена, полученные травмы оказались настолько серьезными, что существовала реальная угроза его жизни.

«Я лечился 10 дней. Все было серьезно, говорили, что был риск умереть. Да, был отек головного мозга, не восстановить до конца. К счастью, вылечили», — добавил он.

36-летний Швед является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. В разные годы своей карьеры он выступал за ЦСКА, «Химки», московское «Динамо», а также «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон», «Нью-Йорк Никс» и «Шаньси Лунгс».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Зенит
Алексей Швед
Читайте также
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

УНИКС объявил о продлении контракта с форвардом Лопатиным

Белоусов стал игроком УНИКСа

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости