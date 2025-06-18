Швед рассказал, что мог умереть после группового избиения в 2023 году

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед рассказал о последствиях нападения, которое было на него совершено весной 2023 года возле ресторана в центре Москвы.

После инцидента баскетболист был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

«Много уже рассказывал, что они снимали на видео, смеялись. В итоге было разбирательство, их на следующий день задержали. Потом отпустили через 1,5 месяца. Один водитель, который меня ударил, сидел меньше, чем обсуждалось», — сказал Швед на YouTube-канале Smol Talk.

По словам спортсмена, полученные травмы оказались настолько серьезными, что существовала реальная угроза его жизни.

«Я лечился 10 дней. Все было серьезно, говорили, что был риск умереть. Да, был отек головного мозга, не восстановить до конца. К счастью, вылечили», — добавил он.

36-летний Швед является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. В разные годы своей карьеры он выступал за ЦСКА, «Химки», московское «Динамо», а также «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон», «Нью-Йорк Никс» и «Шаньси Лунгс».