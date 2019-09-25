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Швед пропустит матч открытия сезона Единой лиги ВТБ

17:09
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Защитник «Химок» Алексей Швед не сыграет в первом матче сезона Единой лиги ВТБ с польским клубом «Зелена-Гура». Баскетболист еще не восстановился после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона против ЦСКА, сообщает официальный сайт «Химок».

Также в первом матче сезона-2019/20 не примут участие центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев.

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/news/clubnews/2019/september/4330/

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