Швед приступил к тренировкам в составе «Химок»

Защитник Алексей Швед приступил к тренировкам после перелома указательного пальца, сообщает Twitter подмосковных «Химок».

Напомним, в начале апреля проходила информация, что 32-летний игрок может пропустить оставшуюся часть сезона-2020/21 из-за травмы, однако теперь возвращение Шведа стало более вероятным.

Изначально сообщалось, что Алексей выбыл на 4 недели. Последний матч за «Химки» Швед провел 31 марта.

В 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Химки», занявшие 7-е место в регулярке, встретятся с «Локомотивом-Кубанью». Плей-офф стартует 10 мая.