Швед получал предложение от клуба из Китая

Агент защитника «Химок» Алексея Шведа Обрад Фимич заявил, что российский баскетболист получил предложение от китайского клуба, которое уже отклонил.

— В последнее время было много слухов о будущем Алексея Шведа, — приводит слова Фимича Sportando. — Все знают, что он скоро станет свободным агентом. Он является одним из лучших игроков за пределами НБА, и несколько клубов проявили к нему интерес. Недавно мы отклонили предложение из Китая по поводу следующего сезона.

Швед, чей контракт с «Химками» истекает летом, выступает за подмосковный клуб с 2015 года.

Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что переговоры с 31-летним игроком о новом соглашении приостановлены из-за пандемии коронавируса.