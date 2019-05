Алексей Швед стал первым игроком в Единой Лиге ВТБ, набравшим 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ очков за карьеру!@Shved23 became the first player in VTB League with 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ career points!