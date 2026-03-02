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2 марта, 16:51

Швед и Лопатин не могут вернуться из Дубая в Москву

Игнат Заздравин
Корреспондент

Баскетболисты казанского УНИКСа Алексей Швед и Андрей Лопатин находятся в Дубае и не могут вернуться в Москву, сообщил президент клуба Евгений Богачев.

«Швед и Лопатин застряли в Дубае. Никак им не помочь сейчас. Думали, смотрели варианты — например, в Оман машинами, но рискованно. Отказались от этой идеи. Подождем, как будет завтра.

Вроде рейсы в Москву уже начинают летать. Переживаем, будем надеяться. Многие застряли, три игрока «Локомотива» тоже, теннисисты наши. Но будем надеяться, что все скоро благополучно разрешится», — цитирует Богачева ТАСС.

Ранее стало известно, что три баскетболиста краснодарского «Локомотива-Кубани»: Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин — не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. По данным агентства Mehr, ударам подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ряд стран региона закрыли воздушное пространство.

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Источник: ТАСС
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БК Локомотив-Кубань
Алексей Швед
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