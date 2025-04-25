Швед и Аврамович не вошли в топ-10 лучших игроков Единой лиги ВТБ в опросе баскетболистов

Бронзовый призер Олимпиады и лучший защищающийся турнира в Париже Алекса Аврамович с 15 баллами расположился на 13-м месте (и это при том, что за призера ОИ-2024 проголосовали игроки восьми клубов) в опросе баскетболистов клубов Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ».

Серб, ставший MVP октября, заметно сдал после Нового года, но еще имеет хорошие шансы доказать свою ценность для ЦСКА в плей-офф.

Защитник «Зенита» Алексей Швед поделил 11-12-е места (17 баллов). Отметим, что Швед, который является лучшим снайпером в истории турнира, вернулся в Лигу ВТБ только в середине января. Если бы Алексей играл с начала сезона, то наверняка был бы выше в этом опросе.