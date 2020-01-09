Швед, Джеймс и Воронцевич стали лидерами в голосовании на участие в Матче всех звезд

Определился расширенный список игроков на участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

По итогам голосования болельщиков стал известен расширенный список кандидатов на участие в Матче звезд, состоящий из 66 игроков.

Лидерами голосования у «Звезд России» стали Алексей Швед (3174 голоса), Андрей Воронцевич (2299), Никита Курбанов (2198), Дмитрий Хвостов (1817) и Никита Михайловский (1781).

Больше всех голосов у «Звезд Мира» набрали Майк Джеймс (2453 голоса), Адас Юшкевичюс (1622), Янис Тимма (1408), Эррик Макколлум (1394) и Густаво Айон (1247).

На втором этапе в голосовании примут участие представители СМИ, которые сформируют итоговые составы команд.

Матч всех звезд пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене» в формате «Звезды России» против «Звезд Мира».