Швед, Джеймс и Воронцевич стали лидерами в голосовании на участие в Матче всех звезд
Определился расширенный список игроков на участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
По итогам голосования болельщиков стал известен расширенный список кандидатов на участие в Матче звезд, состоящий из 66 игроков.
Лидерами голосования у «Звезд России» стали Алексей Швед (3174 голоса), Андрей Воронцевич (2299), Никита Курбанов (2198), Дмитрий Хвостов (1817) и Никита Михайловский (1781).
Больше всех голосов у «Звезд Мира» набрали Майк Джеймс (2453 голоса), Адас Юшкевичюс (1622), Янис Тимма (1408), Эррик Макколлум (1394) и Густаво Айон (1247).
На втором этапе в голосовании примут участие представители СМИ, которые сформируют итоговые составы команд.
Матч всех звезд пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене» в формате «Звезды России» против «Звезд Мира».
Дополнительная информация
https://www.vtb-league.com/ru/news/bolelshhiki-sdelali-vybor-opredelilsya-rasshirennyj-spisok-igrokov-na-uchastie-v-matche-vseh-zvezd/