Шестикратный чемпион Евролиги удивлен высоким уровнем Лиги ВТБ
Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос, шесть раз выигравший Евролигу в качестве одного из руководителей «Панатинаикоса», в интервью «Известиям» прокомментировал результаты команды в первой половине сезона-2020/21.
— Как вы оцените первую половину сезона для «Зенита»?
— Я думаю, что хорошо ее провели — как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. Мы на отличных позициях. Однако самое важное то, что мы показываем красивый баскетбол. Надеюсь, нашим фанатам нравится, как играет клуб. Посмотрим, что будет дальше. Главное — всем оставаться здоровыми.
— Что можете сказать о других командах Единой лиги, против которых уже удалось сыграть?
— Я приехал из другой страны, как вы знаете, поэтому не очень хорошо знаком с уровнем Единой лиги. Сейчас с уверенностью могу сказать, что это очень сложное соревнование, в том числе из-за долгих перелетов и, что самое главное, из-за конкурентных соперников. В каждой команде есть хорошие игроки. Я был приятно удивлен, что во всех клубах работают тренеры топ-уровня.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1108746/timur-ganeev/rezultaty-zenita-ne-stali-dlia-menia-siurprizom
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