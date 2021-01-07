Шестикратный чемпион Евролиги удивлен высоким уровнем Лиги ВТБ

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос, шесть раз выигравший Евролигу в качестве одного из руководителей «Панатинаикоса», в интервью «Известиям» прокомментировал результаты команды в первой половине сезона-2020/21.

— Как вы оцените первую половину сезона для «Зенита»?

— Я думаю, что хорошо ее провели — как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. Мы на отличных позициях. Однако самое важное то, что мы показываем красивый баскетбол. Надеюсь, нашим фанатам нравится, как играет клуб. Посмотрим, что будет дальше. Главное — всем оставаться здоровыми.

— Что можете сказать о других командах Единой лиги, против которых уже удалось сыграть?

— Я приехал из другой страны, как вы знаете, поэтому не очень хорошо знаком с уровнем Единой лиги. Сейчас с уверенностью могу сказать, что это очень сложное соревнование, в том числе из-за долгих перелетов и, что самое главное, из-за конкурентных соперников. В каждой команде есть хорошие игроки. Я был приятно удивлен, что во всех клубах работают тренеры топ-уровня.