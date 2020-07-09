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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Шенгелия стал игроком ЦСКА

11:22
Торнике Шенгелия (в центре) стал игроком ЦСКА. Фото ПБК ЦСКА
Торнике Шенгелия (в центре) стал игроком ЦСКА. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с грузинским нападающим Торнике Шенгелией. Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на три года.

— Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьемся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ, — цитирует баскетболиста официальный сайт клуба.

Последние шесть лет Шенгелия провел в составе «Басконии». В минувшем сезоне Евролиги его средние показатели составили 15,9 очка, 5,6 подбора, 2,9 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота за 30,4 минуты, в чемпионате Испании — 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,8 передачи, 1,2 перехвата и 0.3 блок-шота за 32,2 минуты.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18710

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