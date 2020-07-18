Шенгелия рассказал, как на него влияет критика в Грузии в связи с переходом в ЦСКА

Новичок ЦСКА, грузинский тяжелый форвард Торнике Шенгелия рассказал о том, как реагирует на критику на родине в связи с переходом в российский клуб.

— Я нормально себя чувствую, эти вещи на меня не очень сильно влияют, потому что у меня есть семья и близкие люди, которые знают, кто я на самом деле, — цитирует Mundo Deportivo Шенгелию. — Если вы меня не знаете, то у вас нет причин меня критиковать.

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал бурную реакцию в Грузии. Баскетболист подвергся критике со стороны соотечественников, в том числе общественных деятелей и президента страны Саломе Зурабишвили.