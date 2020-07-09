Шенгелия объяснил грузинским СМИ, почему перешел в ЦСКА

Грузинский форвард Торнике Шенгелия отреагировал на критику со стороны соотечественников в связи с его переходом в ЦСКА.

— У меня будет возможность каждое лето уйти в любую американскую команду, если мне поступит интересное предложение, — цитирует грузинское издание GHN Шенгелию. — Я просто хочу играть в баскетбол, обстоятельства не определяют, кем я являюсь. Я — Торнике Шенгелия, носитель духа Грузии в Испании, Америке, России и где бы то ни было еще. Решение выступать за ЦСКА не изменило моего отношения к моему народу и родине. Надеюсь, отношение людей ко мне тоже не изменится.

Ранее стало известно, что 28-летний Шенгелия подписал контракт с ЦСКА на три года.

«Политика и спорт неразделимы, враг — он всюду враг»: грузины против перехода Шенгелии в ЦСКА