«Шенгелия был, есть и будет примером для подражания». Ананидзе поддержал переход грузинского баскетболиста в ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поддержал грузинского баскетболиста Торнике Шенгелию, переход которого из «Басконии» в ЦСКА вызвал недовольство в Грузии.

— Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку Торнике Шенгелии, чей переход в ЦСКА вызвал довольно неприятную реакцию, — приводит слова Ананидзе Fanebi.com со ссылкой на соцсети футболиста. — В течение многих лет я играл за московский «Спартак», одну из сильнейших команд в России, и помимо завоевания титулов, моей главной задачей было поднять грузинский флаг, и я делал это при каждой возможности.

Я уверен, что в случае с Торнике это тоже будет часто происходить. Для меня, как и для многих грузин, Торнике Шенгелия был, есть и будет примером для подражания, образцовым, профессиональным спортсменом и настоящим патриотом своей страны.

Поэтому я поздравляю Торнике с победой в чемпионате Испании и переходом в новую команду, ЦСКА, где он обязательно будет лидером и выдающимся игроком. Желаю ему успехов, побед и новых титулов.