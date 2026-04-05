Шаманич считает, что «Зениту» по силам выиграть оба трофея в этом сезоне

Форвард БК «Зенит» Лука Шманич поделился с «СЭ» ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках «Финала четырех» Winline Basket Cup.

— Впереди у команды «Финал четырех» внутрисезонного кубка и матч с ЦСКА. Как думаешь, за счет чего можно обыграть московский клуб?

— Нам нужно будет играть активнее, чем соперник. Нужно очень хорошо защищаться. Нам предстоит остановить двух защитников армейцев — Мело [Тримбла] и Каспера [Уэйра], а также дорожить мячом в нападении.

— Как думаешь, твоей команде по силам выиграть чемпионат и кубок в этом сезоне?

— Да, я в это верю.