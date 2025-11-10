Баскетбол
10 ноября, 11:03

Серия Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр

Анастасия Пилипенко

Серия тяжелого форварда «Зенита» Андрея Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр, сообщил Telegram-канал «Два кольца».

Ранее никто из игроков Единой лиги ВТБ не достигал этой цифры.

Серия началась 15 марта 2024 года на «Финале четырех» Кубка России. 38-летний Воронцевич с того момента провел 7 матчей за «Пари Нижний Новгород», 17 матчей за УНИКС, 76 матчей за «Зенит».

Всего он провел 91 игру в Единой лиге, а также пять матчей в Суперкубке, два в Winline Basket Cup и два — в Кубке России.

Источник: Telegram-канал «Два кольца»
Баскетбол
БК Зенит
Андрей Воронцевич
