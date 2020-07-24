Сергей Торопов останется в «Нижнем Новгороде»

Российский форвард Сергей Торопов продолжит выступать за «Нижний Новгород» в предстоящем сезоне, сообщает сайт клуба.

Один из самых ярких воспитанников нижегородского баскетбола зимой 2020 года вернулся в БК «НН» после командировки во владивостокский «Спартак-Приморье». На паркет он смог выйти только в конце февраля, поскольку восстанавливался от травмы стопы.

В Единой лиге ВТБ Торопов успел сыграть в одном матче против «Локомотива-Кубань» и набрал 6 очков, 2 подбора и 1 передачу. В Лиге Чемпионов он вышел в двух играх 1/8 финала против французского «Дижона», показав средние цифры в 5 очков и 1 подбор. Затем сезон был вынужденно остановлен из-за пандемии коронавируса.