Сергей Торопов объявил о завершении карьеры

Форвард УНИКСа Сергей Торопов сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

В октябре 2024 года баскетболисту исполнилось 35 лет.

«Мы с супругой Марией ждем четвертого ребенка. Старшая дочь уже ходит в школу в Казани, и так как УНИКС не стал продлевать меня на второй год, я решил, что уже не повезу семью на новое место — обустраивать все заново, искать школы, сады, да один переезд чего стоит (смеется). Одних их оставить тоже не могу, не понимаю, как люди без семьи живут годами. Поэтому все сложилось в пользу завершения карьеры. Обсудил с семьей и близкими, все поддержали», — приводит слова Торопова Telegram-канал «Перехват».

Торопов выступал за УНИКС с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 3,7 очка, 2,3 подбора и 0,7 передачи за игру.

До перехода в казанский клуб форвард играл за «Зенит», саратовский «Автодор», столичную МБА, «Нижний Новгород», «Самару», «Спартак-Приморье» из Владивостока, «Темп-СУМЗ» из Ревды и череповецкую «Северсталь».

Торопов дважды за карьеру становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ и дважды побеждал в Суперкубке.