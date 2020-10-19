Сергей Тараканов: «Винить Куртинайтиса за поражения «Химок» нельзя»

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал неудачную серию «Химок» в этом сезоне. Из-за положительных тестов на COVID-19 и травм подмосковная команда выступала в Евролиге сильно сокращенным составом.

— «Химки» сыграли только одну игру в этом сезоне в полном составе — с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, дальше команда столкнулась с огромными кадровыми проблемами, — сказал «СЭ» Сергей Тараканов. — Конечно, это не то, на что рассчитывал Куртинайтис. Винить его или баскетболистов за эти поражения нельзя. При этом в игре с «Басконией» подмосковный клуб смотрелся очень прилично. Даже таким коротким составом они пытались зацепиться за результат. Впрочем, сейчас у многих команд проблемы. «Реал» и «Барселона» не похожи сами на себя. То же самое могу сказать и про ЦСКА. Если в игре с «Фенербахче» удача была на стороне армейцев, то провал в домашнем матче с «Альбой» очень сложно объяснить. Думаю, что в этом сезоне все будут играть с перепадами. (Тимур Ганеев)

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